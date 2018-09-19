طرد كرستيانو رونالدو من لقاء يوفنتوس وفالنسيا

2018/09/19 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، على البطاقة الحمراء في الدقيقة 30 من زمن مواجهة فالنسيا الإسباني، المقامة بينهما حاليا على ملعب "ميستايا"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة بمسابقة دوري أبطال أوروبا.وتعرض رونالدو للطرد المباشرة بعدما إعتدى على موريل مدافع "الخفافيش" بدون كرة. وتعد هذه المباراة هي الأولى التي يشارك فيها رونالدو مع السيدة العجوز في دوري الأبطال عقب انتقاله إليه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من ريال مدريد الإسباني.

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