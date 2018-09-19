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بداية غير موفقة لـ
2018/09/19 | 23:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رووداو - أربيلتلقى اللاعب كريستيانو رونالدو، مساء اليوم الأربعاء، البطاقة الحمراء  في الدقيقة 29 ليغادر الملعب في مباراة فريقه يوفنتوس الإيطالي أمام فالنسيا الاسباني.فقد كان رونالدو يمني النفس بهز شباك مضيفه فالنسيا الإسباني ببطولته المفضلة، في الظهور الأوروبي الأول له مع "السيدة العجوز"، لكن حكم اللقاء الألماني فليكس بريتش لم يمهله كثيرا.وتلقى أفضل لاعب في العالم بطاقة حمراء بعد "مناوشة" بدون كرة مع جيسون موريلو مدافع "الخفافيش"، قرر الحكم على إثرها طرد رونالدو، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي.وانتقل النجم البرتغالي إلى "السيدة العجوز" من ريال مدريد الإسباني في الصيف الماضي، في صفقة تخطت المائة مليون يورو.ولعب رونالدو مع الفريق الملكي 9 مواسم مليئة بالانجازات، حقق خلالها لقب "الكأس ذات الأذنين" 4 مرات منها 3 متتالية.

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