إصابة 3 اشخاص بانفجار على موكب حسيني في كركوك

2018/09/19 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين-بغداد]أصيب 3 اشخاص بانفجار عبوة ناسفة على موكب حسيني في محافظة كركوك.وذكرت دائرة صحة كركوك في بيان، تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم، ان" عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل سيارة، انفجرت مساء اليوم الأربعاء، على موكب حسيني وسط كركوك ما أدى الى إصابة 3 اشخاص بجروح متفاوتة".وأشارت الى انه" تم نقلهم الى المستشفى ليتلقوا العلاج اللازم".

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