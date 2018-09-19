انفجار عبوة ناسفة بمنطقة كسرة وعطش في بغداد

2018/09/19 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بانفجار عبوة ناسفة بمنطقة كسرة وعطش في بغداد.واخبر المصدر "الغد برس"، ان "عبوة ناسفة انفجرت ضمن منطقة كسرة وعطش في بغداد، دون اي اصابات بشرية تذكر".

واضاف ان "القوات الامنية طوقت مكان الانفجار بغية حدوث انفجار اخر في مكان الحادث".يذكر ان العاصمة بغداد تشهد، في الآونة الاخيرة، استقرارا امنيا ملحوظا، الا ان هذا الاستقرار يتعرض في بعض الاحيان الى التعكير عن طريق عبوات ناسفة وعمليات قتل منظمة اضافة الى العثور على جثث مجهولة الهوية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

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