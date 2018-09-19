2018/09/19 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى/ الغد برس:

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، ان القوات الامنية، تمكنت من ضبط معمل لصناعة العبوات في الموصل.وذكرت المديرية في بيان، تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "مفارزها العسكرية في الفرقة 20 واثر معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من الوصول الى معمل لصناعة العبوات الناسفة في منطقة عذبة جنوب الموصل".

واضافت انه "ضبطت بداخله عدد كبير من العبوات وصواريخ كاتيوشا وقاذفة 40 ملم، وانواع مختلفة من العبوات المحلية الصنع و كمية من العدد ومكائن تصنيع العبوات".واشارت الى انه "تم تدمير المعمل من قبل مفارز هندسة الفرقة كليا لصعوبة الدخول الى دهاليزه لكونها مفخخة، علما ان المعمل من مخلفات عصابات داعش الارهابية".

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