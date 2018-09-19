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بالفيديو... أهداف مباراة النصر والقادسية وأحمد موسى يحرز هاتريك في الدوري السعودي
2018/09/19 | 23:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاز نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء، على نظيره القادسية بثلاثية نظيفة، في افتتاح جولة "الوطن" بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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