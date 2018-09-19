English | كوردى


هزة ارضية تضرب ناحية مندلي في ديالى
2018/09/19 | 23:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة ارضية تضرب ناحية مندلي في ديالى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزة ارضية تضرب ناحية مندلي في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).


كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ بومبيو يهنئ الحلبوسي بمنصبه الجديد
⋙ ريال مدريد يستهل حملة الدفاع عن لقبه الاوروبي بثلاثية في شباك روما
⋙ بالفيديو... أهداف مباراة يوفنتوس وفالنسيا (2-0) ولحظة طرد رونالدو في دوري الأبطال
⋙ بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وروما في دوري الأبطال (3-0)
⋙ الاعلام الأمني: اعتداء ارهابي بواسطة عجلة مفخخة في كركوك
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو... أهداف مباراة يوفنتوس وفالنسيا (2-0) ولحظة طرد رونالدو في دوري الأبطال
⋙ بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وروما في دوري الأبطال (3-0)
⋙ بالصور.. تعرض قطار {بغداد – كربلاء} لهجمة بالحجارة
الأكثر شيوعا