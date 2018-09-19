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واشنطن: المحادثات النووية مع كوريا الشمالية ستنتهي في 2021
2018/09/19 | 23:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {دولية: الفرات نيوز} قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن المحادثات الأمريكية مع كوريا الشمالية حول جهود إنهاء برنامج بيونجيانج للأسلحة النووية سوف تكتمل بحلول يناير كانون الثاني من عام 2021.وذكر بومبيو في بيان إنه دعا وزير خارجية كوريا الشمالية للاجتماع معه الأسبوع المقبل وإن الولايات المتحدة دعت ممثلين لكوريا الشمالية للاجتماع مع المبعوث الأمريكي بشأن كوريا الشمالية ستيفن بياجون في العاصمة النمساوية فيينا في أقرب وقت ممكن.انتهى

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