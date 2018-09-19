2018/09/19 | 23:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن المحادثات الأمريكية مع كوريا الشمالية حول جهود إنهاء برنامج بيونجيانج للأسلحة النووية سوف تكتمل بحلول يناير كانون الثاني من عام 2021.وذكر بومبيو في بيان إنه دعا وزير خارجية كوريا الشمالية للاجتماع معه الأسبوع المقبل وإن الولايات المتحدة دعت ممثلين لكوريا الشمالية للاجتماع مع المبعوث الأمريكي بشأن كوريا الشمالية ستيفن بياجون في العاصمة النمساوية فيينا في أقرب وقت ممكن.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن: المحادثات النووية مع كوريا الشمالية ستنتهي في 2021) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن: المحادثات النووية مع كوريا الشمالية ستنتهي في 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).