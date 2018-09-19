الحلبوسي يبحث مع رئيس حركة عطاء التفاهمات الجارية للوصول الى توافق حول الاستحقاقات المقبلة

2018/09/19 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس النواب الاستاذ محمد الحلبوسي ، اليوم الاربعاء، رئيس حركة عطاء الاستاذ فالح الفياض .واستعرض اللقاء مجمل التطورات على الساحة السياسية ونتائج الحوارات واللقاءات الجارية لحسم الاستحقاقات المقبلة، حيث تم التأكيد على الالتزام بالتوقيتات الدستورية والعمل وفقا للمعيار الوطني بعيداً عن اي تاثيرات او ضغوط خارجية .———-المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب19 ايلول 2018

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