حادثان مروريان في الديوانية يتسببان بمقتل اربعة اشخاص وجرح ثلاثة

2018/09/19 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب حادثا سير على طريقين في محافظة الديوانية بمصرع واصابة سبعة اشخاص .

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