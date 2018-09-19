رونالدو لن يعود لأولد ترافورد

2018/09/19 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود ضياء فيسبوك تويتر لن يعود البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس إلى أولد ترافورد خلال منافسات دوري أبطال أوروبا بعد تليقه البطاقة الحمراء أمام فالنسيا.

رونالدو خرج بالبطاقة الحمراء المباشرة أمام فالنسيا في افتتاح مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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يوفنتوس تواجد في المجموعة الثامنة إلى جانب فرق مانشستر يونايتد وفالنسيا ويانج بويز.

بطاقة رونالدو الحمراء ستعني غيابه عن ثلاث مباريات وهي يانج بويز السويسري ثم مباراتي الذهاب والعودة أمام مانشستر يونايتد.

هل انتهت الحماية؟ رونالدو يتلقى البطاقة الحمراء الأولى في الأبطال

طرد رونالدو هو الأول له في منافسات دوري أبطال أوروبا خلال 154 مباراة لعبها مع سبورتنج لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد وأخيرًا يوفنتوس.

برأيك هل استحق رونالدو الطرد مع يوفنتوس؟

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 19, 2018 اللاعب البرتغالي تلقى بطاقته الحمراء الـ11 في مسيرته الكروية مع الأندية ومنتخب البرتغال.

رونالدو كان قد خرج من ريال مدريد إلى يوفنتوس في صفقة بلغت قيمتها 105 مليون يورو ليسجل هدفين في أربع مباريات لعبها في الدوري مع البيانكونيري.

يُذكر أن اللاعب البرتغالي هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 121 هدفًا.





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