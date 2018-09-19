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هزة أرضية تضرب محافظة السليمانية
2018/09/19 | 23:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ السليمانية

ضربت هزة أرضية محافظة السليمانية، في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء.

وقال مصدر محلي إن هزة أرضية خفيفة شعر بها أهالي محافظة السليمانية، مساء اليوم، في معظم مناطق المحافظة.

وأضاف، أن الهزة كانت بقوة ٤ درجات على مقياس ريختر، وتسببت باضرار مادية طفيفة في عدد من المنازل والمحال التجارية.

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