كوريا الشمالية توافق على إغلاق موقع يستخدم لاختبار وإطلاق الصواريخ،

2018/09/19 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ وكالات

وافقت كوريا الشمالية على إغلاق موقع مهم يستخدم لاختبار وإطلاق الصواريخ، وذلك خلال محادثات مع جارتها الجنوبية.

ووقع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على تعهد بإغلاق المنشأة الموجودة في تونغتشانغ-ري تحت إشراف الخبراء خلال اجتماعه مع نظيره مون جاي إن في بيونغيانغ.

كما أعرب كيم عن استعداده لتفكيك منشأة نووية مهمة في يونغبيون إذا اتخذت إجراءات، لم يحددها، من جانب الولايات المتحدة.

وعقب القمة، قال مون إنهما اتفقا على العمل من أجل الوصول إلى نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

ووصف مون الاتفاق بأنه “قفزة للأمام” تجاه الوصول إلى سلام في شبه الجزيرة.

أعرب كيم عن أمله في أن “يزور سول في المستقبل القريب”، ليصبح أول زعيم لكوريا الشمالية يفعل ذلك.

وركزت القمة بشكل أساسي على قضية نزع السلاح النووي.

وفي وقت سابق من العام الحالي، اتفقت الولايات المتحدة مع كوريا الشمالية على إطار عام للعمل على تحقيق هذا الهدف، لكن المفاوضات بين الجانبين تعثرت عقب ذلك.

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