2018/09/19 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ورفع الحكم الألماني فيليكس بريتش البطاقة الحمراء في وجه رونالدو الذي قاد ريال مدريد الإسباني إلى ثلاثة ألقاب متتالية في المسابقة الأوروبية قبل انتقاله في الصيف إلى يوفنتوس مقابلا أكثر من 100 مليون يورو، في الدقيقة 29 بعد توجيه ركلة خفيفة إلى المدافع الكولومبي لفالنسيا جايسون مورييو.

ويبدو أن رونالدو وجّه ركلة خفيفة لمدافع فالنسيا عندما طلب الكرة وهو يتهيأ لدخول المنطقة فأسقطه أرضا، ثم رد بعنف على احتجاجات منافسه فكانت البطاقة الحمراء من نصيبه.

واستقبل رونالدو الحائز على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، بحركات كبيرة من الغضب وعدم الفهم لما حصل قبل أن يغادر الملعب وهو يبكي.

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