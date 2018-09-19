بالفيديو... لحظة طرد كريستيانو رونالدو وبكائه أمام فالنسيا بدوري أبطال أوروبا

2018/09/19 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، أسطورة ريال مدريد السابق، ولاعب يوفنتوس الجديد، على البطاقة الحمراء، خلال المباراة التي تجمع فريقي السيدة العجوز وفالنسيا، بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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