قائد عمليات فرض القانون يوضح للفرات تفجير كركوك

2018/09/19 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كركوك: الفرات نيوز} أوضح قائد العمليات الخاصة الثانية، قائد خطة فرض القانون، اللواء الركن معن السعدي ان "تفجير عبوة محلية الصنع كانت موضوعة داخل مركبة استهدفت كافتريا شعبي وسط كركوك.وقال السعدي لوكالة {الفرات نيوز} ان "التفجير ناجم عن عبوة محلية على داخل مركبة، وعلى مقربة من المقهى واصيب بها ثلاث مدنيين بجروح طفيفة وقد زرنا موقع الحادث ميدانياً" نافيا ان "يكون التفجير الذي وقع بين حي تسعين والخضراء قد استهدف موكبا حسينيا وقواتنا تحقق بالحادث".وأضاف ان "جهاز مكافحة الارهاب يبسط السيطرة ويفرض الأمن ونطمأن مواطني كركوك ان قواتنا ستضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن كركوك والاستقرار الذي تحقق لمواطنيها بعد نجاح خطة فرض القانون".وكانت عبوات ناسفة موضوعة داخل سيارة انفجرت مساء الأربعاء في تقاطع الخضراء قرب مكتب الوقف الشيعي وسط محافظة كركوك وأسفر عن وقوع ضحايا.انتهى

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