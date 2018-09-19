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بالصور.. تعرض قطار {بغداد – كربلاء} لهجمة بالحجارة
2018/09/19 | 23:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بالصور..

تعرض قطار {بغداد – كربلاء} لهجمة بالحجارة

تأریخ التحریر: : 2018/9/19 23:48

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