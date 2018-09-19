2018/09/19 | 23:49

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بالصور..



تعرض قطار {بغداد – كربلاء} لهجمة بالحجارة

تأریخ التحریر: : 2018/9/19 23:48

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