قائد القوت الإيطالية في العراق يؤكد مواصلة بلاده تدريب قوات البيشمركة

2018/09/19 | 23:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأكد قائد القوت الإيطالية في العراق، نيكولا تيرزانو، اليوم الأربعاء، 19 أيلول 2018، على استمرار بلاده في تدريب قوات البيشمركة كذلك مواصلة توفير المعدات والمستلزمات العسكرية للبيشمركة.وقال بيان صادر عن مكتب مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان، مسرور البارزاني إنه "عقد مسرور البارزاني مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان اليوم 19/9/2018 اجتماعاً مع نيكولا تيرزانو قائد القوت الإيطالية في العراق و الوفد المرافق له".‎وأضاف البيان أنه "جرى في الاجتماع مناقشة آخر المستجدات العسكرية والآلية الجديدة لمد قوات البيشمركة بالتدريبات العسكري".‎وأوضح البيان أن "مسرور البارزاني قدم شكره لحكومة إيطاليا وقوات التحالف، على الدعم العسكري الذي قاموا بتقديمه، خاصة في مجال تدريب و تأهيل قوات البيشمركة ، كما سلط الضوء على برامج إصلاح وإعادة تنظيم ألوية ووحدات قوات البيشمركة".‎وبحسب البيان فـ "تحدث قائد القوات الإيطالية عن الانشطة التي تقوم بها قواتهم، وأعلن أن بلاده سيبقى مستمراً على برامجه الخاص بتدريب قوات البيشمركة بأسلوب جديد، ونوعية أكثر تطوراً، وبما ينسجم مع المرحلة الحالية في حرب الإرهاب".وأشار بيان مكتب مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان إلى أن قائد القوات الإيطالية أكد على أنهم إضافة لاستمرار التدريب، سيستمرون أيضاً في توفير المعدات والمستلزمات العسكرية لألوية البيشمركة".

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