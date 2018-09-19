2018/09/19 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في القاهرة رفضت الجمعية العمومية لنواب ومستشارى محكمة النقض البيان الصادر عن مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه.

البيان بخصوص الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في قضية غرفة عمليات رابعة والمتهم فيها قادة وعناصر من جماعة الإخوان المحظورة.

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القاهرة ترفض بيان مفوضة حقوق الإنسان) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القاهرة ترفض بيان مفوضة حقوق الإنسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).