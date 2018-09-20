سانشيز يسجل مع بايرن ميونيخ ويتلقى تحية جماهير بنفيكا

2018/09/20 | 00:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق ريناتو سانشيز لاعب وسط بايرن ميونيخ عودة مظفرة إلى لشبونة عندما سجل هدفا في الفوز 2-صفر على أرض فريقه السابق بنفيكا في أولى مباريات الفريقين في المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء .

وحصل سانشيز (21 عاما) ، الذي نشأ في صفوف أكاديمية بنفيكا وانضم إلى بايرن في 2016 لكنه نادرا ما شارك قبل إعارته إلى سوانزي سيتي الموسم الماضي، على فرصة نادرة للمشاركة من البداية بسبب إصابة تياجو ألكانتارا.

واستغل الفرصة جيدا حيث ساهم في فوز مريح للنادي الألماني رغم الغيابات العديدة بسبب إصابة كورونتين توليسو الفائز بكأس العالم مع فرنسا وكينجسلي كومان ورافينيا.

ويملك اللاعب الشاب الموهبة الذي منحته فرصة التألق مع المنتخب البرتغالي الفائز بلقب بطولة أوروبا 2016 لكن جماهير بايرن ميونيخ شاهدت القليل من قدراته قبل اليوم.

وافتتح متصدر الدوري الألماني، الذي فاز بكل مبارياته الرسمية في الموسم حتى الآن، التسجيل بعد عشر دقائق عندما أرسل سانشيز الكرة إلى فرانك ريبري الذي أرسل تمريرة إلى روبرت ليفاندوفسكي حولها في الشباك بشكل رائع.

وانتظر بنفيكا، الذي لم يسجل أكثر من هدف في اخر عشر مباريات في دوري الأبطال على أرضه، نحو نصف ساعة حتى يهدد مرمى بايرن بأول فرصة من ضربة رأس بدلت اتجاهها وذهبت بعيدا عن المرمى.

وبعد الاستراحة قطع سانشيز نحو 40 مترا خلال هجمة مرتدة أنهاها في الشباك ليحصل على تحية من كافة الجماهير بعدما رفض الاحتفال بالهدف.

وسيستضيف بايرن ميونيخ، الذي أصبح لاعبه توماس مولر ثالث ألماني يشارك في مئة مباراة بدوري الأبطال، أياكس في ميونيخ في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

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