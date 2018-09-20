الخارجية تستدعي السفير العراقي في طهران للتحقيق معه

2018/09/20 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تصريح صحفي

(المستقلة)..اعلنت وزارة الخارجية العراقية عن استدعاء السفير العراقي في طهران للتحقيق معه لسوء سلوكه مع المواطنين العراقيين.

واعرب المتحدث الرسمي باسم الوزارة احمد محجوب عن تأسف وزارة الخارجية ” للتصرف غير المسؤول الصادر من سفير العراق لدى طهران مع المواطنين العراقيين”

واشار إلى أن ‏وزير الخارجية إبراهيم الأشيقر الجعفري قد وجه “بإعادة السفير الى بغداد فورا على أثر هذا التصرف ، والتحقيق بالأمر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المترتبة على هذا السلوك”.

، واهابت الوزارة ببعثاتها كافة أن تكون بخدمة المواطن وعونا له وساهرةً على خدماته وأن تلتزم سفارة العراق في طهران بأن تكون بيتا للمواطنين العراقيين أسوة بالبعثات الأخرى .

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