طيران التحالف يشن 19 غارة على صعدة وحجة والجوف في اليمن

2018/09/20 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن طيران التحالف سلسلة غارات على محافظات صعدة وحجة والجوف في اليمن.

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