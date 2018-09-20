أحدهما استهدف اللاذقية...قناة إسرائيلية تنشر صور أقمار اصطناعية لهجومين إسرائيليين في سوريا

2018/09/20 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الإعلام الإسرائيلي صور أقمار اصطناعية تظهر نتائج هجومين منسوبين لسلاح الجو الإسرائيلي ضد أهداف داخل سوريا في الأيام الأخيرة.

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