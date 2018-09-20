English | كوردى


أحدهما استهدف اللاذقية...قناة إسرائيلية تنشر صور أقمار اصطناعية لهجومين إسرائيليين في سوريا
2018/09/20 | 00:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نشر الإعلام الإسرائيلي صور أقمار اصطناعية تظهر نتائج هجومين منسوبين لسلاح الجو الإسرائيلي ضد أهداف داخل سوريا في الأيام الأخيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحدهما استهدف اللاذقية...قناة إسرائيلية تنشر صور أقمار اصطناعية لهجومين إسرائيليين في سوريا) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أحدهما استهدف اللاذقية...قناة إسرائيلية تنشر صور أقمار اصطناعية لهجومين إسرائيليين في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ ديباي عن إسقاط سيتي: دفعة قوية ستساعدنا في الدوري
⋙ موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد فروزينوني كالتشيو في الدوري الإيطالي 2018-19
⋙ مورينيو يثني على ظهيريه ويطالب الجميع بالمزيد
⋙ #محمد الحاج صالح - حكاية. مطر دث
⋙ أبرز مواصفاته … شائعات تقنية تبشر بآيباد جديد
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| مسؤول يمني: الهلال الأحمر الإماراتي يمنع تفاقم أزمة المجاعة
⋙ بالفيديو... أهداف مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا في دوري الأبطال (2-0)
⋙ بالصور..شهداء الحشد تتقدم المواكب الحسينية في بابل
الأكثر شيوعا