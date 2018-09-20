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بالفيديو... أهداف مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا في دوري الأبطال (2-0)
2018/09/20 | 00:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حقق بايرن ميونخ فوزا مهما على مضيفه بنفيكا البرتغالي في الجولة من الأولى من دور المجموعات بدوري الأبطال.

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