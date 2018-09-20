الجعفري يوجه باعادة السفير العراقي لدى ايران الى بغداد

2018/09/20 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجه وزير الخارجية، ابراهيم الجعفري، اليوم الخميس، باعادة السفير العراقي لدى ايران الى بغداد.وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة، احمد محجوب، في بيان، تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "وزارة الخارجية تأسف للتصرف غير المسؤول الصادر من سفير العراق لدى طهران مع المواطنين العراقيين".

واضاف ان وزير الخارجية، إبراهيم الأشيقر الجعفري، وجه بـ"إعادة السفير الى بغداد فورا على أثر هذا التصرف"، داعيا الى "التحقيق بالأمر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المترتبة على هذا السلوك".واشار الى ان "الوزارة تهيب ببعثاتها كافة أن تكون بخدمة المواطن وعونا له وساهرةً على خدماته، وأن تلتزم سفارة العراق في طهران بأن تكون بيتا للمواطنين العراقيين أسوة بالبعثات الأخرى".

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