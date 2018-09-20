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لهذا السبب طرد كريستيانو امام فالنسيا
2018/09/20 | 00:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن سبب طرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مباراة يوفنتوس وفالنسيا بدوري أبطال أوروبا.الصحفي "Adam Digby" علّق أيضًا عبر حسابه على "تويتر" : "كريستيانو رونالدو حصل للتو على بطاقة حمراء لصراخه على المدافع الذي ادعى السقوط".

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