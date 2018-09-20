العراق يعيد سفيره فورا من طهران ويعتذر

2018/09/20 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجهت وزارة الخارجية العراقية يوم الخميس بإعادة سفيرها في العاصمة الإيرانية طهران راجح صابر عبود الموسوي الى العاصمة الاتحادية بغداد على خلفية ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من "إساءة واهانة" يوجها الى الجالية العراقية.

وقال المتحدث باسم الخارجية احمد محجوب في بيان اليوم، ان الوزارة "تأسف للتصرف غير المسؤول الصادر من سفير العراق لدى طهران مع المواطنين العراقيين".

وأضاف ان وزير الخارجية إبراهيم الأشيقر الجعفري "وجه بإعادة السفير الى بغداد فورا على أثر هذا التصرف، والتحقيق بالأمر واتخاذ الإجراءات القانونية كافة المترتبة على هذا السلوك".

وتابع محجوب ان "الوزارة تهيب ببعثاتها كافة أن تكون بخدمة المواطن وعونا له وساهرةً على خدماته وأن تلتزم سفارة العراق في طهران بأن تكون بيتا للمواطنين العراقيين أسوة بالبعثات الأخرى".

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