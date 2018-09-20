فيديو| مسؤول يمني: الهلال الأحمر الإماراتي يمنع تفاقم أزمة المجاعة

2018/09/20 | 00:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال صالح الحميدي وكيل وزارة الإعلام اليمنية، إنه لولا جهود الهلال الأحمر الإماراتي ومركز الملك سلمان لزادت المجاعات داخل البلاد، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تقوم بدور غامض فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية.

وأضاف أنه كلما اقتربت قوات الشرعية مع التحالف العربي من الحديدة لمنع ميليشيا الحوثي من نهب المساعدات، يبدأ المبعوث الأممي بالتدخل وإنقاذ هذه الميليشيات، وقال الحميدي “لو وفّر المبعوث الأممي هذه الجهود لصالح الموقف الإنساني لتغير الحال في اليمن”.

ويحذر برنامج الأغذية العالمية اليمنية التابع للأمم المتحدة في اليمن من عدم وصول المساعدات الإنسانية للمواطنين، وقال في بيان له إن المطلوب بشكل عاجل للحيلولة دون وقوع المجاعة هو توفير نقاط دخول جديدة أمام المساعدات وواردات الطعام، مؤكدا أن الوقت ينفذ أمام منظمات الإغاثة التي تعمل باليمن.

وأظهرت إحصاءات للأمم المتحدة أن أكثر من مليون ونصف يمني معرضون لخطر المجاعة، مزيد من التفاصيل مع صالح الحميدي وكيل وزارة الإعلام اليمنية مع الإعلامي مهند العراوي.

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