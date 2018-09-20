مراسل الغد: «الديمقراطي الكردستاني» لم يرفض رسمياً ترشيح برهم صالح لرئاسة العراق

2018/09/20 | 00:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد أن السياسي الكردي برهم صالح رشح من طرف حزب واحد هو الاتحاد الوطني الكردستاني، مشيرا إلى أن حزبه سيكون له مرشح أخر .وأكد مراسل الغد أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يعلن رسمياً رفضه ترشيح برهم صالح لرئاسة العراق.وكان حزب الاتحاد الوطني الكردستاني قد أعلن ترشيح صالح بعد تصويت بين أعضاء لجنة قيادة الحزب الذين شاركوا في اجتماع موسع عقد في مدينة السليمانية.

للمزيد من التفاصيل يتحدث مراسل الغد من بغداد محمد فاضل، مع مهند العراوي، عبر الفقرة الإخبارية.

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