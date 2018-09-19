إيسكو: راموس السبب في هدفي ومودريتش الأحق بالكرة الذهبية

2018/09/20 | 00:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر أعرب صانع الألعاب الإسباني إيسكو، عن سعادته الشديدة بعد الفوز على روما بهدفين نظيفين، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

إيسكو افتتاح التسجيل لريال مع نهاية الشوط الأول، قبل أن يضيف زميليه ماريانو دياز وجاريث بيل الهدفين الثاني والثالث.

وقال إيسكو بعد المباراة:"نحن سعداء جدا بالنتيجة والأداء، كان بالإمكان تسجيل أكثر من ذلك".



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وأضاف:"نحتاج للتحسن ومواصلة العمل، قدمنا مباراة جيدة ولكنها البداية وأمامنا طريقا طويلا لتصحيح بعض الأخطاء".

لمسات رونالدو في أولى مبارياته الأوروبية مع يوفنتوس.



😂#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/6FjAI4QuxK

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 19, 2018وأما عن هدفه:"كان مكان مناسب جدا للتسديد وراموس تركها لي وأشعر بسعادة كبيرة بالتسجيل".

وعن الكرة الذهبية:"اعتقد أن مودريتش الأحق بها لأنه لاعب فريد من نوعه لريال مدريد وكرواتيا".

يذكر أن الفوز وضع ريال على صدارة المجموعة السابعة بثلاث نقاط، يليه كل من سيسكا موسكو وفيكتوريا بلزن بنقطة ثم روما بدون نقاط.





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