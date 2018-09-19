دياز يبدي سعادته بهدفه في روما ولا يتمنى مواجهة ليون

2018/09/20 | 00:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر أبدى اللاعب ماريانو دياز، مهاجم ريال مدريد الجديد، سعادته بإحراز الهدف الثالث لصالح الفريق في شباك روما الإيطالي بدوري أبطال أوروبا.

دياز سجل هدف ريال مدريد الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع، بطريقة رائعة مقوسة في أقصى الزواية البعيدة للحارس أولسون، مسجلاً أول أهدافه بقميص الملكي في الموسم الحالي.

اللاعب علق على هدفه بعد نهاية اللقاء: "سعيد بالفوز وبمباراتي الأولى ومساهمتي في تسجيل الأهداف، المهاجم مُطالب بتسجيل الأهداف دائمًا، تلقيت ترحيبًا كبيرًا واتمنى أن أسعدهم دائمًا".



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وكأن لسان حاله..



"لا تقلقوا، القميص الأثقل في تاريخ مدريد في أمان!" 7⃣#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/qR9TucsD3H

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 19, 2018وعن اللقاء: "روما قام بمسيرة جيدة في دوري الأبطال الموسم الماضي، دخلنا المباراة باحترام كبير وسعداء بالنتيجة".

وعن عودته للملكي: "أردت أن العب في ريال مدريد منذ صغري، التنافس سيكون شديد فهناك عدد كبير من اللاعبين الكبار، ويجب أن نتصارع على المراكز".

وعن فوز فريقه السابق ليون الفرنسي على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي: "سعيد بفوز ليون وأتمنى الا نتقابل".

وكأن لسان حاله..



"لا تقلقوا، القميص الأثقل في تاريخ مدريد في أمان!" 7⃣#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/qR9TucsD3H

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 19, 2018وعاد دياز لريال مدريد بعد موسم وحيد قضاه في ليون الفرنسي، مقابل 24 مليون يورو.





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