لوك شاو: عانينا في بداية المباراة وسحر بوجبا الخاص قادنا للفوز

2018/09/20 | 00:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود ضياء فيسبوك تويتر أكد الإنجليزي لوك شاو أن مانشستر يونايتد عانى كثيرًا في بداية المباراة أمام يانج بويز ولكن تعامل اللاعبين باحترافية وسحر بوجبا الخاص ساهما في الخروج بهذا الانتصار.

مانشستر يونايتد نجح في تحقيق انتصار هام خارج قواعده على يانج بويز السويسري يثلاثة أهداف نظيفة في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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لوك شاو قال في تصريحات تلفزيونية: "المباراة كانت صعبة للغاية خصوصًا في الشوط الاول، لم نبدأ بالطريقة المثالية على ملعب صعب ثم جاء بوجبا بسحره الخاص ليسجل الهدف الأول الذي ساعدنا كثيرًا.



من الصعب التواجد في مثل هذا الملعب أمام هذه الجماهير والضخب الكبير ولكننا لاعبين محترفين نستطيع التكيف مع كل هذه الأشياء".

الظهير الإنجليزي أضاف عن بوجبا: "إنه يعاني في بعض الفترات ولكننا جميعًا نعلم مدى جودته فهو واحد من أفضل اللاعبين في العالم، وجوده مهم لنا كقائد للفريق وهوا ما ينجح في إظهاره داخل الملعب لنا".

اختتم شاو تصريحاته بالحديث عن ركلة الجزاء قائلًا: "لقد كان قرارًا صعبًا اتخذه الحكم، في رأيي كانت صحيحة وساعدتنا على حسم الأمور لذلك أشكر حكم اللقاء".

مانشستر يونايتد سيواجه فالنسيا على ملعب أولد ترافورد 2 أكتوبر المقبل لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.





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