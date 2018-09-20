السكك الحديد تستنفر قطاراتها لنقل زائري كربلاء المقدسة

2018/09/20 | 01:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد_ واع

أكدت وزارة النقل اليوم الاربعاء، تسيير خمسة قطارات للسكك الحديدية اثناء اداء زيارة (عاشوراء)، باتجاه كربلاء المقدسة.

وقال رئيس غرفة عمليات نقل الزائرين الوكيل الفني لوزارة النقل المهندس عبد الله لعيبي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): إنه”تنفيذا لتوجيهات وزير النقل كاظم فنجان الحمامي استنفرت الشركة العامة لسكك الحديد العراقية، قطاراتها لنقل الوافدين الى مدينة كربلاء المقدسة خلال ساعات الذروه”، موضحا ان “القاطرات مستمرة بنقل الزائري بانسيابية عالية”.

وتابع أنه “تم تسيير 5 قطارات من بغداد باتجاه مدينة كربلاء تنطلق من محورين اﻻول- من بغداد والى محافظة كربلاء المقدسة وبالعكس، والثاني- من البصرة الى كربلاء المقدسة وبالعكس مرورا بالمحافظات الجنوبية (الناصرية -السماوة-الحلة)، وكذلك ينطلق قطار من محافظة الديوانية الى مدينة كربلاء”.

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