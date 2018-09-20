تعافي عملات الأسواق الناشئة يهيمن على الأحداث العالمية اليوم

2018/09/20 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من-أحمد شوقي:-

مباشر: كان لتعافي عملات الأسواق الناشئة الكلمة العليا في مجريات الأحداث العالمية بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

ووحققت أسهم البنوك الأمريكية أعلى مستوى منذ مايو مع تجاوز عائد السندات لآجل 10 سنوات 3.09%.

تعافي الأسواق الناشئة

ارتفعت الليرة التركية لأول مرة في 4 أيام بأكثر من 2% أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم، كما صعد الراند الجنوب أفريقي نحو 2% بعد بيانات التضخم.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم أن مؤشر أسعار المستهلكين بجنوب أفريقيا سجل ارتفاعاً 4.9% في أغسطس على أساس سنوي، بأقل من التوقعات.

كما ارتفعت الروبية الهندية بنحو 0.8%أمام الدولار للمرة الأولى في 3 أيام، لتكون في طريقها لتحقيق أفضل أداء يومي منذ مارس 2017

أما الروبل الروسي فقد ارتفع بنحو 0.8% مسجلاً أعلى مستوى في شهر أمام الورقة الخضراء، كما صعد البيزو الأرجنتيني والريال البرازيلي بنحو 1% خلال التعاملات.

مؤشرات الأسهم

ارتفعت الأسهم الأمريكية بالختام، ليصعد "داو جونز" ب نحو 160 نقطة بالختام مع صعود أسهم البنوك وترقب التوترات التجارية.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم، تراجع عجز الحساب الجاري بالولايات المتحدة بنحو 17% خلال الربع الثاني من العام الجاري، كما انخفضت تصاريح يناء المنازل الأمريكية لأدنى مستوى في 15 شهراً.

وصعدت الأسهم الأوروبية للجلسة الرابعة على التوالي في ختام تعاملات اليوم مع ارتفاع قطاع الموارد الأساسية بأكثر من 3%.

وفي منطقة اليورو تراجع فائض الحساب الجاري خلال يوليو الماضي بأكثر من توقعات المحللين.

كما أظهرت بيانات اقتصادية، ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا خلال يوليو، كما تسارع معدل التضخم في المملكة المتحدة لأعلى مستوى في 6 أشهر خلال أغسطس الماضي.

فيما ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية بالختام، ليسجل "نيكي" أعلى مستوى في 8 أشهر، في الوقت الذي قرر فيه المركزي الياباني الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفعت الصادرات اليابانية باكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي.

مكاسب النفط والذهب

وارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم بنحو 1.8%، ليسجل "نايمكس" أعلى مستوى في أكثر من شهرين بعد بيانات المخزونات الأمريكية.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات النفط بالولايات المتحدة بمقدار 2.1 مليون برميل للأسبوع الخامس على التوالي.

فيما عاود إنتاج النفط الأمريكي الصعود لأعلى مستوي على الإطلاق خلال الأسبوع الماضي.

كما صعدت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم لأعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار الأمريكي.

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