2018/09/20 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ذكر تقرير صحفي أن شركة "أمازون" تخطط لفتح نحو 3 آلاف متجر جديد لها بدون كاشير خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأضاف مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرج" الأمريكية لم تمسها، اليوم الأربعاء، أن الشركة تخطط أيضاً لإنشاء حوالي 10 من متاجر "أمازون جو" بحلول نهاية العام الجاري.

وأشار التقرير إلى أن "أمازون" تهدف إلى امتلاك 50 متجراً في "مناطق رئيسية للمترو" مثل سان فرانسيسكو ونيويورك بحلول عام 2019، على أن تصل المتاجر بدون كاشير إلى أكثر من 3 آلاف بحلول 2021.

ووفقاً للتقرير، فإن العقبة في فتح العديد من متاجر "أمازون جو" ستكون التكاليف المرتبطة بهذه الخطط التوسعية فقط، خاصة مع وجود إغلاق كبير للمتاجر في أنحاء الولايات المتحدة، وبالتالي فالعثور على عقارات لن تكون مشكلة كبيرة.

وكانت الشركة قد كشفت عن أول متجر بدون كاشير لها بالقرب من مقرها في سياتل في عام 2016 ومنذ ذلك الحين أعلنت عن موقعين إضافيين في سياتل وآخر في شيكاغو.

وأغلق سهم "أمازون" جلسة اليوم متراجعاً بنحو 0.7% إلى 1926.42 دولار.

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