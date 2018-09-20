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بايرن ميونيخ يتخطّى عقبة بنفيكا بنجاح
2018/09/20 | 01:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وسجّل البولندي روبرت ليفاندوفسكي (10) والبرتغالي ريناتو سانشيز (54) هدفي الفريق البافاري.

 

    

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