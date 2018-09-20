2018/09/20 | 01:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسجّل البولندي روبرت ليفاندوفسكي (10) والبرتغالي ريناتو سانشيز (54) هدفي الفريق البافاري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايرن ميونيخ يتخطّى عقبة بنفيكا بنجاح) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايرن ميونيخ يتخطّى عقبة بنفيكا بنجاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).