2018/09/20 | 01:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيما خطف شاختار دانييتسك الأوكراني تعادلاً ثميناً 2-2 من ضيفه هوفنهايم الألماني الذي تقدم مرتين.

على استاد الاتحاد، كان مانشستر سيتي الطرف الأفضل في الدقائق العشرين الأولى، وسنحت عدة فرص للتسجيل لرحيم سترلينغ (11 و16) والبرازيلي فرناندينيو (15) والفرنسي ايميريك لابورت (17)، قابلها فرصتان لليون عن طريق الجزائري حسام عوار (8) ونبيل فقير (16) قبل أن يفتتح الإيفواري ماكسويل كورنيه التسجيل للضيوف مستفيداً من عرضية الأخير (26).

وعزز فقير، قائد ليون، تقدم فريقه بقذيفة صاروخية بعد أن تلقى كرة من الهولندي ممفيس ديباي خارج المنطقة أطلقها بيسراه في اسفل الزاوية اليسرى (43).

وفي الشوط الثاني، قلص بطل انكلترا الفارق عبر المتألق الجديد في صفوفه البرتغالي برناردو سيلفا الذي تابع بيسراه في الشباك كرة وصلته من الألماني لوروا سانيه (67).

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