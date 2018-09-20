يونايتد يعود بفوز ثمين من أرض يونغ بويز

2018/09/20 | 01:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد مانشستر يونايتد الإنكليزي بفوز ثمين بثلاثية نظيفة من أرض مضيفه يونغ بويز السويسري، اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وافتتح بوغبا التسجيل للضيوف بعد أن تابع في الشباك كرة وصلته من البرازيلي فريد (35).

وعزز الدولي الفرنسي تقدم الفريق الزائر بالهدف الثاني بعد احتساب لمسة يد ضد السويسري كيفن مبابو وركلة جزاء نفذها بوغبا بنجاح (44).

وفي الشوط الثاني، لعب بوغبا دوراً أساسياً في تسجيل الهدف الثالث بعد أن قاد هجمة معاكسة سريعة أنهاها مارسيال في الشباك المحلية (66).

في المجموعة ذاتها، فاز يوفنتوس الإيطالي على فالنسيا الإسباني بثنائية نظيفة، في مواجهة شهدت طرد النجم البرتغالي للسيدة العجوز، كريستيانو رونالدو.

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