الصدر يرفض ترشيح هؤلاء لرئاسة الوزراء

2018/09/20 | 01:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق

أكد مصدر مطلع، اليوم، أن السيد مقتدى الصدر رفض ترشيح كل من وزير النفط السابق عادل عبد المهدي ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن طالب شغاتي ومسؤول جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي والمستشار السابق ليث كبة لرئاسة الحكومة القادمة .

واضاف المصدر في تصريح صحفي أن السيد الصدر رفض ترشيح هؤلاء الأربعة لارتباطهم الوثيق بالإدارة الأمريكية ، مبينا أن السيد الصدر لايتبنى ترشيح من يتوافق مع الامريكان .

وأوضح المصدر (الذي رفض الكشف عن هويته) أن السيد مقتدى ابلغ الكتل السياسية برفضه الشديد لهؤلاء ، داعيا إلى اختيار من يتم التوافق عليه وطنيا مستقلا وتكنوقراط ولايعتمد على الدعم الخارجي .

ونوه المصدر إلى أن السيد الصدر أكد مرارا على رفض أي مرشح يتم دعمه من واشنطن مثل العبادي لافتا إلى أن هؤلاء الأربعة مجربون ولايمكن إعادتهم للسلطة تحت اي ظرف ،مشددا على أن السيد الصدر سيذهب للمعارضة في حال ترشح اي من هؤلاء الأربعة .

وبين المصدر المطلع أن المعلومات الواردة السيد الصدر بأن هؤلاء على علاقات وثيقة بالاميركان وكانت لديهم لقاءات مع مبعوث الرئيس الأمريكي ماكغورك .

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