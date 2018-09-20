حكومة الإنقاذ الوطني تتهم التحالف بمنع رحلات الجسر الطبي

2018/09/20 | 01:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت وزارة النقل في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء، التحالف العربي بمنع وصول الطائرات المخصصة للحالات المرضية إلى مطار صنعاء الدولي حسب الاتفاق الموقع السبت، مع الأمم المتحدة.

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