English | كوردى


حكومة الإنقاذ الوطني تتهم التحالف بمنع رحلات الجسر الطبي
2018/09/20 | 01:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اتهمت وزارة النقل في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء، التحالف العربي بمنع وصول الطائرات المخصصة للحالات المرضية إلى مطار صنعاء الدولي حسب الاتفاق الموقع السبت، مع الأمم المتحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة الإنقاذ الوطني تتهم التحالف بمنع رحلات الجسر الطبي) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة الإنقاذ الوطني تتهم التحالف بمنع رحلات الجسر الطبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ ديباي عن إسقاط سيتي: دفعة قوية ستساعدنا في الدوري
⋙ موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد فروزينوني كالتشيو في الدوري الإيطالي 2018-19
⋙ مورينيو يثني على ظهيريه ويطالب الجميع بالمزيد
⋙ #محمد الحاج صالح - حكاية. مطر دث
⋙ أبرز مواصفاته … شائعات تقنية تبشر بآيباد جديد
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| مسؤول يمني: الهلال الأحمر الإماراتي يمنع تفاقم أزمة المجاعة
⋙ بالفيديو... أهداف مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا في دوري الأبطال (2-0)
⋙ بالصور..شهداء الحشد تتقدم المواكب الحسينية في بابل
الأكثر شيوعا