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إصابة شاب فلسطيني بجراح حرجة برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب قطاع غزة
2018/09/20 | 01:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أصيب شاب فلسطيني في العشرينيات من العمر بجراح وصفت بالحرجة جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل قوات الجيش الإسرائيلي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

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