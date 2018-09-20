تقرير للخارجية الاميركية: الانتصار العراقي على “داعش” اثمر عن خفض الهجمات الإرهابية على الصعيد العالمي

2018/09/20 | 01:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- خاص واع- زينة ابراهيم

اظهر تقرير نشرته وزارة الخارجية الأميركية بشأن مكافحة الاٍرهاب، ان الهجمات الإرهابية انخفضت على الصعيد العالمي في العام 2017 بنسبة كبيرة مقارنة بعام 2016، مع انخفاض عدد الضحايا بنسبة 27 بالمئة.

وأفاد التقرير بأن “هناك انخفاضا بنسبة 24 بالمئة بالهجمات حول العالم بين العامين 2016 و 2017″، عازيا ذلك بشكل رئيس إلى نجاح العراق في تحييد “داعش” الارهابي والانتصار عليه.

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