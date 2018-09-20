بيان من وزارة الخارجية العراقية بشأن السفير العراقي في طهران !

2018/09/20 | 01:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تأسف وزارة الخارجية للتصرف غير المسؤول الصادر من سفير العراق لدى طهران مع المواطنين العراقيين ، وقد وجه معالي ‏وزير الخارجية الدكتور إبراهيم الأشيقر الجعفري بإعادة السفير الى بغداد فورا على أثر هذا التصرف ، والتحقيق بالأمر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المترتبة على هذا السلوك ، وتهيب الوزارة ببعثاتها كافة أن تكون بخدمة المواطن وعونا له وساهرةً على خدماته وأن تلتزم سفارة العراق في طهران بأن تكون بيتا للمواطنين العراقيين أسوة بالبعثات الأخرى .د.



أحمد محجوب ‏المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية‏20‏/9‏/2018

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