أبرز مواصفاته … شائعات تقنية تبشر بآيباد جديد

2018/09/20 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويتيح الكود عبر تعليمات برمجية إجراء مزامنة “ميموجي”، الذي يمكّن المستخدم من تشكيل شخصية مشابهة له يقوم بتصميمها، لتصبح قادرة على الكلام بصوته وأداء ذات حركاته، وذلك عبر “آي كلاود”، وفق ما نقلت موقع “إنغادجت” التقني.

وأظهر الكود الذي كشف عنه موقع “9 تو 5 ماك” ضمن نظام التشغيل صورة لآيباد، بدون زر للصفحة الرئيسية.

وسرت شائعات حول عزم أبل إطلاق جهاز “آيباد برو” هذا العام يشبه في تصميمه هاتفها “آيفون X”، ومدعم بنظام التعرف على الوجه، وشاشة عرض كبيرة تغطي كامل الجهاز قد تكون بقياس 11 و12.9 إنشات.

كما لمحت توقعات إلى إمكانية إجراء أبل تحسينات على قلمها في الآيباد القادم، وإضافة منفذ USB-C، ومعالج “أي 12”.

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