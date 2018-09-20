محمد الحاج صالح - حكاية. مطر دث

2018/09/20 | 01:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحاج_صالح ليوم شمس بعد مطر دث في مدينتنا والجو مشبع بالأكسجين.الحقيقة يمكنني القول إن اليوم يوم ضاحك ساخر عابث مليء باللهو مع كل هذا الذي يجري في سوريا، و ما يجري هنا عندي.هذه المقدمة كي أخبركم أن النرويج بلد متقدم في كل شيء وفي الطب أيضاً، ومع ذلك نسي الأطباء أنبوباً دقيقاً من اللدائن في حالبي الأيسر ممتداً من الكلية إلى المثانة، ركبوه أثناء العملية الأخيرة، قبل ثلاثة أشهر.بقي الأنبوب لمدة ثلاثة أشهر......

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