مورينيو يثني على ظهيريه ويطالب الجميع بالمزيد

2018/09/20 | 01:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود ضياء فيسبوك تويتر أثنى البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد على أداء لاعبيه أمام يانج بويز مشيرًا لأن الجميع قدم مباراة قوية على ملعب صعب.

مانشستر يونايتد افتتح مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بانتصار كبير على يانج بويز بثلاثية نظيفة خارج قواعده.

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مورينيو قال في تصريحات صحفية: "أنجزنا المهمة بنجاح، لم يكن الأداء مُبهرًا ولكننا نجحنا.



يانج بويز فريق قوي ولديهم ثقة كبيرة بالنفس، بعد الهدف الأول سيطرنا على المباراة وحاولنا تسجيل مزيد من الأهداف وهو ما ساعدنا خلال الشوط الثاني".

المدرب البرتغالي أضاف: "كان مهمًا أن نفوز لأنه غالبًا يوفنتوس وفالنسيا سينجحان في تحقيق ست نقاط أمام يانج بويز، الآن ينترنا مباراتين صعبتين قبل مرحلة العودة وسنحاول تحقيق أفضل نتيجة".

مورينيو تابع عن المباراة: "كان هناك خوف من الإصابات بالطبع وهناك لاعبون عانوا من بعض الآلام بعد تدريب الأمس.



لم يكن من الطبيعي أن نلعب مباراة مثالية على ملعب صعب مثل هذا".

المباراة شهدت المشاركة الأولى لدييجو دالو الوافد الجديد من بورتو البرتغالي بعد تعافيه من الإصابة.

مورينيو قال عن مستوى لاعبه الجديد: "دالو كان رائعًا للغاية وكذلك شاو، لعبا بهدوء وقدما الدور الدفاعي والهجومي بشكل جيد.



شاو يقدم موسمًا رائعًا حتى الآن ودالو واحد من أفضل الاظهرة الصغيرة في أوروبا".

لوك شاو: عانينا في بداية المباراة وسحر بوجبا الخاص قادنا للفوز

اختتم مورينيو تصريحاته عن بول بوجبا قائلًا: "لقد شعر بالإرهاق مع نهاية المباراة ولذلك قررنا إخراجه، لقد قدم مباراة رائعة وأعطى للفريق ثقة كبيرة وسيطر على نسق المباراة.



ركلة الجزاء أظهرت شخصيته القوية فعندما تهدر واحدة قد يسيطر عليك الشك فيما بعد ولكنه نفذها بثبات اليوم".

مانشستر يونايتد سيواجه فالنسيا على ملعب أولد ترافورد 2 أكتوبر المقبل لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.





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