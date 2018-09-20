موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد فروزينوني كالتشيو في الدوري الإيطالي 2018-19

2018/09/20 | 01:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحمد السيوفي

يحل يوفنتوس ضيفاً ثقيلاً على فروزينوني كالتشيو على استاد بينيتو سترايب ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي موسم 2018-2019، وستقام المباراة يوم الأحد 23 سبتمبر 2018 ميلادياً، الموافق 13 محرم 1440 هجرياً.



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سيدخل البيانكونيري اللقاء وهو في صدارة جدول ترتيب السيري آ برصيد 12 نقاطٍ جمعهم من الأربع جولات الأولى المتتالية على كلاً من كييفو ولاتسيو وبارما وآخرها ساسولو، ليصبح الفريق الأول الذي يحرز العلامة الكاملة حتى الآن والوحيد الذي لم يذُق طعم الهزيمة أو التعادل حتى الأن أيضاً، كما استطاع يوفنتوس أن ينتصر في أولى جولاته بدوري أبطال أوروبا على فالنسيا بهدفين دون رد، ليعود ليستكمل مشواره بالكالتشيو بمعنويات تناطح السحاب.

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على الجانب الآخر فروزينوني كالتشيو الصاعد حديثاً إلى السيري آ على موعد لمواجهة أعتى فرق الكالتشيو وبطل النسخ السبعة الآخيرة، وكان البيانكوروسي والذي صعد على حساب باليرمو من السيري بي قد خاض 4 مباريات دون تحقيق أي انتصار، فقط تعادل وحيد في الجولة الثانية أمام بولونيا بنتيجة سلبية، بينما هُزم من كلاً من أتالانتا ولاتسيو، وأيضاً هُزم على يد سامبدوريا الذي ألحق بالفريق الصاعد أكبر خسارة، بخمسة أهداف دون مقابل ليحتل فروزينوني المركز الـ19 برصيد نقطة بفارق نقطتين عن كييفو فيرونا الذي يمتلك ناقص نقطة بعدما عاقبهم الاتحاد الإيطالي بخصم نقاط.

موعد مباراة يوفنتوس ضد فروزينوني كالتشيو والقنوات الناقلة

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المباراة

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الموعد

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فروزينوني كالتشيو - يوفنتوس استاد بينيتو سترايب

الأحد 23 سبتمبر 2018 ميلادياً، 13 محرم 1440 هجرياً، 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية لم يتحدد بعد

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