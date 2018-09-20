2018/09/20 | 01:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر أعرب الجناح الهولندي ممفيس ديباي، عن سعادته الشديد وفخره بالفوز على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ليون نجح في تفجير أولى مفاجآت الأبطال، بإسقاط سيتي على أرضه ووسط جماهير بهدفي كورنيه ونبيل فقير.

خاص - كوفاتش: ميسي الأفضل في العالم وصلاح ومودريتش قدما موسم مميز اختيارات المحررين كبار البريميرليج يتدخلون في سباق رابيو مع برشلونة موعد مباراة الأهلي القادمة ضد حوريا في دوري أبطال أفريقيا 2018 موعد مباراة الأهلي ضد الحزم، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ديباي الذي سبق وأن لعب للغريم التقليدي مانشستر يونايتد قال:"نتيجة كبيرة جدا تجعلنا نشعر بالفخر في هذه المباراة الصعبة".

لمسات رونالدو في أولى مبارياته الأوروبية مع يوفنتوس.



😂#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/6FjAI4QuxK

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 19, 2018وأضاف:"عندما كانت الكرة معنا حاولنا الاعتماد على الهجمات المرتدة، ولدينا فريقا جيدا نجح في انتزاع الفوز في النهاية".

بعد واقعة ساسولو - كوستا ينضم لميسي ورونالدو وتوتي في أشهر حوادث البصق

وتابع:"قاموا بالضغط علينا في العديد من الموافق ولكن في النهاية الأفضلية كانت لنا وخرجنا بالثلاث نقاط".

واستكمل ديباي:"الانتصار سيعطينا المزيد من الثقة وسيدفعنا للأمام لتحقيق نتائج إيجابية في الدوري".

يذكر أن الفوز جعل رصيد ليون يصل إلى ثلاث نقاط، ليصبح على صدارة المجموعة السادسة التي يتذيلها سيتي.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديباي عن إسقاط سيتي: دفعة قوية ستساعدنا في الدوري) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديباي عن إسقاط سيتي: دفعة قوية ستساعدنا في الدوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).