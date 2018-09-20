يوفنتوس يفوز على فالنسيا بهدفين رغم طرد رونالدو

2018/09/20 | 01:40

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فالنسيا-عراق برس-20 أيلول/ سبتمبر:فاز يوفنتوس على نظيره فالنسيا، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل بيانيتش هدفي يوفنتوس في الدقائق “45 و51″.وحصد يوفنتوس أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة، بالتساوي مع مانشستر يونايتد، بينما يظل فالنسا ويونج بويز بدون نقاط، بالمجموعة الثامنة.

وتلقى البرتغالي كريستيانو رونالدو بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 29، بعدما قام بضرب مدافع الفريق الإسباني بدون كرة.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه رونالدو بعدما توجه للحكم الخامس ليتأكد من الواقعة.انتهى(1)

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