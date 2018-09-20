بوتين وميركل يناقشان سبل تسوية الأزمة السورية

2018/09/20 | 01:56

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(المستقلة)… بحث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، سبل تسوية الأزمة السورية.

وأبلغ بوتين وفق بيان صادر عن الرئاسة الروسية “الكرملين”، اليوم الأربعاء، المستشارة الألمانية بالاتفاقات الروسية – التركية الخاصة بجهود تسوية الأزمة السورية وخفض التصعيد فى إدلب.

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